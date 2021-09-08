Бывший президент «Локомотива» считает, что сборная России не займет первое место в группе отбора ЧМ-2022

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что сборная России не займет первое место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022.

«Удастся ли к октябрьским матчам улучшить игру — это вопрос. Если мы хотим жить в оптимизме, в радости, то можно сказать, что мы пройдем Словению и Словакию и поборемся с хорватами. На самом деле, положение крайне тяжелое для нашей сборной. Понятно, что первое место мы не займем, даже если обыграем словенцев и словаков. Поскольку дополнительные показатели у хорватов явно будут лучше наших, поэтому ничья в Загребе нас не устроит. Обыграть Хорватию будет невозможно на выезде, значит, мы займем второе место и попадем в стыковые игры.



Я посмотрел все группы, и в каждой по две очень сильные команды. С любой из них будет крайне сложно, и вряд ли мы выиграем. Может быть, только с Финляндией поборемся. А в остальных там — Германия и Польша, Италия и Швейцария. Ну у кого из них мы можем выиграть? Я очень переживаю, поедем мы в Катар или нет», — приводит «Газета.ru» слова Наумова.

После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 Россия занимает второе место в группе H с 13 очками, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.