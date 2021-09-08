Холанн считает, что забивает недостаточно голов

Форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлин Холанн заявил, что недоволен своей результативностью после матча отбора к ЧМ-2022 против Гибралтара (5:1). В этой встрече футболист забил три мяча.

«Я забиваю недостаточно, если посмотреть на соотношение голов и матчей. У меня должно быть больше голов, чем сыгранных встреч. Я именно к этому и стремлюсь», — цитирует Холанна Digi Sport.

За сборную Норвегии 21-летний игрок провел 15 матчей и забил 12 голов. В составе «Боруссии» Холанн отметился 63 голами в 64 играх.