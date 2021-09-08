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Английская футбольная ассоциация обсудит новый контракт с Саутгейтом в ноябре

14:29
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Футбольная ассоциация Англии планирует продлить контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом, сообщил журналист Каве Солекол в эфире канала Sky Sports.

По информации источника, 51-летний специалист обсудит новое соглашение в ноябре, после того, как завершится групповая стадия отборочного турнира ЧМ-2022.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с сентября 2016 года. При нем команда заняла 4-е место на ЧМ-2018 и стала второй на Евро-2020. Англичане лидируют в группе I отборочного турнира ЧМ-2022 с 15 очками в 5 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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