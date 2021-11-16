Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из команды.

«Комментировать здесь ничего не стоит. Карпин должен принять решение сам. Поддержать? Моя поддержка для него ничего не значит», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

52-летний Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.