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Смородская — о возможном уходе Карпина из сборной России: «Он должен принять решение сам»

Смородская высказалась о возможном уходе Карпина из сборной России
13:55
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из команды.

«Комментировать здесь ничего не стоит. Карпин должен принять решение сам. Поддержать? Моя поддержка для него ничего не значит», — сказала Смородская «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

52-летний Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры