Смородская — о возможном уходе Карпина из сборной России: «Он должен принять решение сам»
Смородская высказалась о возможном уходе Карпина из сборной России
13:55
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из команды.
«Комментировать здесь ничего не стоит. Карпин должен принять решение сам. Поддержать? Моя поддержка для него ничего не значит», — сказала Смородская «СЭ».
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.
52-летний Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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