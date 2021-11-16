Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России до начала стыковых матчей.

«Он должен остаться. Мне кажется, сборная стала гораздо интереснее играть. У команды есть перспективы. Карпин делает все абсолютно правильно. Дело не в тренере, а в исполнителях. Мы слабее сами по себе. Нужно налаживать игру. Карпин — единственный, кто сейчас это может сделать», — сказал Лещенко «СЭ».

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

52-летний Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.