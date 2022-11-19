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Мигель Данни: «Считаю, что победителем ЧМ-2022 будет Португалия»

Данни считает, что Португалия победит на ЧМ-2022
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от чемпионата мира-2022 по футболу.

«Считаю, что победителем мундиаля будет Португалия! Конечно, Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже будут фаворитами. Полечу ли в Катар? До сих пор не решил», — сказал Данни «СЭ».

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря. 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором.

Мигель Данни
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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