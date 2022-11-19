Роберто Карлос: «Сейчас хороший момент для бразильской команды, чтобы вернуться, победить и подарить счастье народу»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос оценил шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира-2022.

«Я думаю, что теперь команда едет на чемпионат мира в качестве одного из фаворитов. В тот раз [2002 год] мы не были главными претендентами на чемпионство. Благодаря опыту таких игроков, как Роберто, Кафу, Роналду, Ривалдо и некоторых других парней, а также Сколари и его руководству нам удалось получить его [трофей], усердно работая и понимая нашу ответственность за игры.

Все команды сильны, и тот, кто будет наиболее психологически подготовлен, выиграет этот турнир. Самое большое давление, на мой взгляд, оказывается на сборную Бразилии — 20 лет без побед. Последняя фотография в штаб-квартире сборной Бразилии — наша! Но сейчас хороший момент для бразильской команды, чтобы вернуться, победить и подарить счастье бразильскому народу", — цитирует Карлоса Mirror Football.

Напомним, что сборная Бразилии не выигрывала чемпионат мира по футболу с 2002 года.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Национальная команда Бразилии сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.