Мурад Мусаев: «Хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Бывший главный тренер «Краснодара», ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022.

— Конечно, буду смотреть. Все мы с детства ждем чемпионат мира, как праздник. Но сейчас я буду смотреть с точки зрения тренера, следить за тенденциями, за тренерскими решениями. Тем более турнир будет впервые проходить в ноябре, футболисты подойдут к играм в оптимальной форме, так что увидим высокое качество футбола.

— За кого будете переживать?

— Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоевывал все в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице.

— Как думаете, как выступила бы сборная России, выйди она на чемпионат мира?

— Трудно говорить, потому что нашей сборной надо было пройти еще стыки. Но это точно был бы праздник для всей страны. Надеюсь, с задачей минимум мы справились бы — вышли бы из группы, — цитирует «РБ Спорт» Мусаева.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.