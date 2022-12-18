Чепчугов: «Месси — космический человек. Блестящее выступление на ЧМ-2022»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира-2022.

«Все говорят о космическом человеке — капитане сборной Аргентины Лионеле Месси. И это заслуженно. Он великолепен. Блестящее выступление на этом турнире. Но я больше жду новых тактических схем от тренеров обеих команд, новых идей для финального противостояния. Ну и индивидуальность определенных игроков в обеих командах может повлиять на положительный результат! Смотрим финал всем миром, а победит сильнейший! Удачи финалистам!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.