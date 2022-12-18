Хорватский журналист: «Ловрен не просто так вышел из себя»

Хорватский журналист Маркац прокомментировал инцидент с Ловреном в микст-зоне после матча ЧМ

Хорватский журналист издания Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал «СЭ» инцидент с Деяном Ловреном в микст-зоне после матча за бронзу ЧМ-2022.

«Он, наверное, не просто так вышел из себя. Ловрен — топ, а СМИ — сволочи. Я главред, поэтому хорошо это знаю. Ловрен не был бы взбешен без причины», — сказал Маркац «СЭ».

Ранее стало известно, что проходя через микст-зону, Ловрен вступил в перепалку с хорватскими СМИ.

Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 2:1.