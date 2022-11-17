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Неймар считает Аргентину, Германию, Бразилию, Испанию и Францию фаворитами ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Бразилии Неймар перед стартом чемпионата мира-2022 назвал команды, которые считает фаворитами турнира.

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно проходят очень далеко, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Я думаю, что эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал», — цитирует The Telegraph Неймара.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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