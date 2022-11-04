Источник: Зидан сменит Дешама в сборной Франции после ЧМ-2022 вне зависимости от результата команды

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира-2022, информирует Libertad Digital.

По данным источника, специалист сменит нынешнего наставника национальной команды Дидье Дешама вне зависимости от результата в Катаре. Срок действия контракта Дешама истекает в декабре 2022 года.

Ранее Зидан заявлял, что он близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год. С мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.