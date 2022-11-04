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Сегодня, 11:52

Журова — о заявлении ФИФА не политизировать ЧМ: «Велик соблазн на мероприятиях заявить о чем-то»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что ФИФА обратилась к участникам чемпионата мира-2022 с просьбой не политизировать международный турнир в Катаре.

«Это было сказано для того, чтобы команды или болельщики не попытались использовать трибуны или матчи для политических заявлений, связанных с той же Россией. Сейчас велик соблазн на мероприятиях заявить о чем-то. Таким образом ФИФА говорит, что Россию и так исключили, давайте на этом и закончим. Давайте вспомним еще, что Катар выставил определенные требования. Сейчас много скандалов вокруг чемпионата мира. Меня поражает, что это началось, когда уже все готово. Когда осталось не так много времени до начала, а праздник пытаются испортить. Организаторы призывают этим не заниматься», — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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ФИФА обратилась к командам — участникам чемпионата мира-2022 с просьбой не политизировать турнир
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