Стюарт Пирс: «Если бы не Магуайр, сборная Англии проиграла бы США»

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс оценил игру защитника национальной команды Гарри Магуайра в матче группового турнира ЧМ-2022 с США (0:0).

«Магуайр великолепно сыграл с США. Если бы не он, сборная Англии бы проиграла. Конечно, мы не совсем довольны игрой. Но если искать хорошие моменты, то следует отметить великолепную игру Магуайра. Он трижды выбил головой мяч из штрафной площади, еще пару раз — из-под перекладины. Благодаря Гарри Магуайру мы провели сухой матч со сборной США. Если бы не он, то мы бы проиграли», — приводит talkSport слова Пирса.

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Англия занимает первое место в группе В (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).