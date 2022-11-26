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Николай Левников: «Все идет к тому, что в футболе будет использоваться чистое время»

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Бывший арбитр, главный национальный инструктор РФС Николай Левников высказал мнение, что добавленные к матчам минуты помогают бороться с командами, которые прибегают к задержкам времени для достижения результата.

— ФИФА уже анонсировала эксперименты по поводу введения чистого времени игры, — приводит «РБ Спорт» слова Левникова. — Они давно эту идею вынашивают, считают ее полезной и хотят, чтобы чистое время тайма было минимум 30 минут. Почему 30? Это то время, которое было в лучших матчах Лиги чемпионов. Сейчас приняли решение, что нужно компенсировать все потери времени, которые касаются неигровых ситуаций. Получается в среднем 10-15 минут за матч. Если чистое время не будет внедрено, матч будет продолжаться не 90 минут, а 100-105. О, что мы видим.

— То есть, это было ожидаемо?

— В принципе, да. Просто ФИФА не может сразу все изменить и перейти на чистое время. Они решили ничего не менять. На чемпионате мира за все отвечает главный судья. Второй резервный арбитр — как хронометрист. Он засекает время на все остановки: вмешательство ВАР, травмы замены, празднование голов. Поэтому получилось то, что получилось. Не знаю, готовы ли к этому футболисты, зрители, но в целом это справедливо. Такая практика лишает преимущества те команды, которые используют задержки времени для достижения результата.

— Все идет к использованию в футболе чистого времени?

— Сейчас в юношеских соревнованиях некоторых стран используется эксперимент по чистому времени. Чтобы он не закончился, решили, что нужно судить чемпионат так, как мы сейчас это видим. Но практически все к этому идет.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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