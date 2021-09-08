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«Был же гол, как это можно не увидеть?» Реакция болельщиков на скандальный эпизод в матче России и Мальты

01:51
7 сентября. Россия — Мальта — 2:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 сентября. Россия — Мальта — 2:0. Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне выиграли со счетом 2:0, однако мог ли и крупнее.

Момент с&nbsp;выносом мяча с&nbsp;линии ворот Мальты.Скандальный эпизод матча Россия — Мальта: судьи не зафиксировали третий гол россиян

На 90+1-й минуте после розыгрыша углового и скидки защитника россиян Максима Осипенко игрок гостей Никки Мускат за спиной своего вратаря Андри Бонелло вынес мяч из ворот с их линии. На ряде повторов после замедления создалось впечатление, что мяч мог пересечь линию ворот полностью.

Болельщики разделились во мнениях по поводу действий арбитра, который не засчитал гол:

elgatitto: «Чиркнул по линии — гола нет».

igogohruhru: «Почему в наше время ВАР не ставит камеры на штанги внутри ворот?»

Dmitry Ustinov: «Очень странный эпизод, и вроде ВАР даже был, но не ясно, что он там увидел».

hujolka: «Но был же гол, как это можно не увидеть?!»

Комарик: «А чего не показали видео с графикой... странно».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Россия — Мальта

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Евгений Козинов все материалы автора

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