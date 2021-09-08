«Был же гол, как это можно не увидеть?» Реакция болельщиков на скандальный эпизод в матче России и Мальты

Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне выиграли со счетом 2:0, однако мог ли и крупнее.

На 90+1-й минуте после розыгрыша углового и скидки защитника россиян Максима Осипенко игрок гостей Никки Мускат за спиной своего вратаря Андри Бонелло вынес мяч из ворот с их линии. На ряде повторов после замедления создалось впечатление, что мяч мог пересечь линию ворот полностью.

Болельщики разделились во мнениях по поводу действий арбитра, который не засчитал гол:

elgatitto: «Чиркнул по линии — гола нет».

igogohruhru: «Почему в наше время ВАР не ставит камеры на штанги внутри ворот?»

Dmitry Ustinov: «Очень странный эпизод, и вроде ВАР даже был, но не ясно, что он там увидел».

hujolka: «Но был же гол, как это можно не увидеть?!»

Но был же гол, как это можно не увидеть?! — hujolka (@hujolka) September 7, 2021

Комарик: «А чего не показали видео с графикой... странно».

А чего не показали видео... странно — Комарик (@Komapiman) September 7, 2021

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.