«Был же гол, как это можно не увидеть?» Реакция болельщиков на скандальный эпизод в матче России и Мальты
Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне выиграли со счетом 2:0, однако мог ли и крупнее.
На 90+1-й минуте после розыгрыша углового и скидки защитника россиян Максима Осипенко игрок гостей Никки Мускат за спиной своего вратаря Андри Бонелло вынес мяч из ворот с их линии. На ряде повторов после замедления создалось впечатление, что мяч мог пересечь линию ворот полностью.
Болельщики разделились во мнениях по поводу действий арбитра, который не засчитал гол:
elgatitto: «Чиркнул по линии — гола нет».
igogohruhru: «Почему в наше время ВАР не ставит камеры на штанги внутри ворот?»
Dmitry Ustinov: «Очень странный эпизод, и вроде ВАР даже был, но не ясно, что он там увидел».
hujolka: «Но был же гол, как это можно не увидеть?!»
Комарик: «А чего не показали видео с графикой... странно».
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
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