Гильерме: «Ребята бились и играли достойно, чтобы победить»

Вратарь сборной России Гильерме прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Кто был лучшим игроком? Не знаю, не люблю судить, — сказал вратарь в эфире «Матч ТВ». — Выиграли, сыграли на ноль — это хорошо. Новый тренер, новые требования. Мы с командой хорошо провели сборы.

За три игры взяли семь очков. У нас был очень тяжелый график. Несмотря на то, что было много ошибок, самое главное, что ребята бились и играли достойно, чтобы победить. Самый сложный момент был при 1:0. Для вратарей лучше играть против команд, которые постоянно атакуют. Тогда ты все время в игре».

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).