Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:55

Булыкин — о первом туре ЧМ: «Япония и Саудовская Аравия сделали большой шаг к выходу из групп»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первого тура группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

«Первый тур поразил сенсациями. Со знаком плюс поразили своей игрой французы, англичане и испанцы. Со знаком минус — аргентинцы и немцы, которые свои матчи проиграли. Первый тур в исполнении японцев и футболистов Саудовской Аравии удивили. Когда после 0:1 обе команды не бросили играть, а наоборот прибавили и смогли выиграть матчи, в которых никто не мог подумать о таком результате. Это уже большой шаг к выходу из группы. Надо настраиваться на следующую игру не меньше и также биться, чтобы сил хватило и фортуна не отвернулась», — сказал Булыкин «СЭ».

22 ноября Саудовская Аравия выиграла у Аргентины (2:1), а день спустя японцы победили Германию со счетом 2:1.

Конкурс прогнозов по ЧМ-2022. Участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей!

Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Японии по футболу
0
Читайте также
Драма Месси и рекорд Роналду, фиаско Германии, феерия Испании и супергол Бразилии: события стартового тура ЧМ-2022
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Денис Казанский считает, что травма Бензема сплотила сборную Франции
Мостовой — о травме Неймара: «Его будет не хватать. В матче с Сербией он был движущей силой Бразилии»
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Денис Казанский назвал заслуженным поражением немцев от Японии на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Иран вырвал победу над Уэльсом, Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября
Билялетдинов — об Азмуне: «Не сказал бы, что он один из лидеров Ирана. Надо поправить мушку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комментатор Денис Казанский удивился фразе 71-летнего ван Гала о сексе с женой

Сенегал обыгрывает Катар после первого тайма матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости