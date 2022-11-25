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Сегодня, 16:53

Комментатор Денис Казанский удивился фразе 71-летнего ван Гала о сексе с женой

Александр Кружков
Обозреватель
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Луи ван Гал.
Фото Global Look Press

Популярный телекомментатор Денис Казанский назвал лучшую фразу 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Тут никто не переплюнул Луи ван Гала. В Катаре его жена после победы над Сенегалом заглянула на тренировку голландской сборной. Где в присутствии телекамер услышала от мужа: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Ему уже 71, смертельно болен... Удивительной силы человек!

В первом матче группового турнира команда ван Гала встретилась со сборной Сенегала (2:0). Следующим соперником сборной Нидерландов станет Эквадор. Матч пройдет 25 ноября. Начало — в 19:00.

Прочитать полностью интервью Казанского можно по этой ссылке.

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Сборная Нидерландов по футболу
Денис Казанский
Луи ван Гал
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