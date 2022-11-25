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Сегодня, 17:01

Сенегал обыгрывает Катар после первого тайма матча ЧМ-2022

Алина Савинова
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Сенегал — Катар.
Фото Reuters

Сборная Катара играет с национальной командой Сенегала на стадионе «Аль-Тумама» в рамках матча группового этапа чемпионата мира-2022.

Счет в матче после первого тайма — 1:0 в пользу сборной Сенегала. На 41-й минуте матча отличился нападающий Булай Диа.

Напомним, что на данный момент группу А возглавляет сборная Нидерландов (3 очка). Эквадор занимает второе место (3 очка). Сенегал и Катар, не набрав ни одного очка, расположились на третьей и четвертой позиции, соответственно.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
Сенегал

Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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