Сенегал обыгрывает Катар после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Катара играет с национальной командой Сенегала на стадионе «Аль-Тумама» в рамках матча группового этапа чемпионата мира-2022.

Счет в матче после первого тайма — 1:0 в пользу сборной Сенегала. На 41-й минуте матча отличился нападающий Булай Диа.

Напомним, что на данный момент группу А возглавляет сборная Нидерландов (3 очка). Эквадор занимает второе место (3 очка). Сенегал и Катар, не набрав ни одного очка, расположились на третьей и четвертой позиции, соответственно.