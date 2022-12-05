Булыкин дал прогноз на оставшиеся матчи 1/8 финала чемпионата мира-2022

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможных неожиданностях в оставшихся четырех матчах 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Если японцы не устанут во время матча с Хорватией, то могут преподнести сюрприз. Все-таки у них очень много движения и большая самоотдача. Но на бумаге фаворитами в этой встрече являются европейцы.

У Марокко есть небольшой шанс, однако, думаю, испанцы своего не упустят.

Швейцарцам в принципе по силам пройти Португалию. Но сделать это будет тяжело. У португальцев в этом турнире собран очень неплохой состав», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

В четвертьфинал турнира уже вышли сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.