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Сегодня, 15:57

Булыкин дал прогноз на оставшиеся матчи 1/8 финала чемпионата мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможных неожиданностях в оставшихся четырех матчах 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Если японцы не устанут во время матча с Хорватией, то могут преподнести сюрприз. Все-таки у них очень много движения и большая самоотдача. Но на бумаге фаворитами в этой встрече являются европейцы.

У Марокко есть небольшой шанс, однако, думаю, испанцы своего не упустят.

Швейцарцам в принципе по силам пройти Португалию. Но сделать это будет тяжело. У португальцев в этом турнире собран очень неплохой состав», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

В четвертьфинал турнира уже вышли сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.

 
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Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10485593-bulykin-skazal-v-kakom-matche-1-8-finala-chempionata-mira-mozhno-zhdat-sensaciyu.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу
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