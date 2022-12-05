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Сегодня, 15:54

Абрамов: «Для корейцев основа основ — обыграть Бразилию. Они положат жизнь ради этого»

Алина Савинова
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Известный российский агент Владимир Абрамов оценил шансы сборной Кореи обыграть Бразилию в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Все азиатские сборные грешат одним — это эмоциональная составляющая, которая может захлестнуть. Они часто забывают о защите. Это понятно и по Корее, и по Ирану, и по Саудовской Аравии. Им прививают прагматично играть в защите, но не всегда это у них получается. Все зависит от того, как они начнут матч.

Физически они будут либо на одном уровне, либо лучше бразильцев. Но у бразильцев прекрасная техника. Для корейцев это большое благо, что они смогут сыграть в контратаки. Для корейцев Бразилия — это все. Для них основа основ — обыграть Бразилию, это мечта для них. Они положат жизнь ради этого. Но им нужно везение футбольного бога. Бежать и биться будут все!" — приводит «Спорт День за Днем» слова Абрамова.

Матч между сборными Кореи и Бразилии пройдет сегодня, 5 декабря, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-abramov-koreytsy-polozhat-zhizn-radi-pobedy-nad-braziliey-na-chempionate-mira

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
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