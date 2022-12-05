Япония — Хорватия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

5 декабря в Эль-Вакре (Катар) сборная Японии сыграет с Хорватией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Япония — Хорватия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер» (начало — в 17.45).

1 декабря японцы выиграли у Испании (2:1) и вышли с первого места своей группы в плей-офф ЧМ-2022. Хорватия поделила очки с Бельгией (0:0) и пробилась в 1/8 финала турнира со второй строчки.

На ЧМ-2018 в России хорваты дошли до финала, где уступили Франции (2:4). Япония на предыдущем мундиале проиграла Бельгии в 1/8 финала со счетом 2:3.