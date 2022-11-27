Брейтуэйт назвал матч против Австралии финалом для Дании на ЧМ-2022

Нападающий сборной Дании и «Эспаньола» Матрин Брейтуэйт поделился впечатлениями перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2022 против Австралии.

«У нас осталась одна игра, и это финал. Мы должны выиграть, чтобы получить шанс выйти в 1/8 финала. У нашей сборной нет другого выбора. Выйти в плей-офф — наша цель. Не нужно слишком много думать о вариантах. Мы должны играть спокойно и не начинать подсчитывать очки до свистка», — цитирует игрока AS.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Дании играет в группе D против Франции, Туниса и Австралии. По итогам двух матчей датчане находятся на третьем месте набрав за два матча одно очко. Следующий матч датчан пройдет 30 ноября против австралийцев, начало — 18.00.