Брейтуэйт назвал Мбаппе одним из лучших игроков в мире

Нападающий сборной Дании и «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт прокомментировал игру форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. В матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре французы победили датчан (2:1). 23-летний форвард отметился дублем в ворота Каспера Шмейхеля.

«Мбаппе — впечатляющий игрок. Невероятный футболист с потрясающим менталитетом. Сейчас он один из лучших игроков в мире. Килиан находится на отличном уровне», — цитирует Брейтуэйта AS.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.