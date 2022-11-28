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Сегодня, 22:08

Голкипер сборной Камеруна отстранен от тренировок с командой на ЧМ-2022 по решению тренерского штаба

Иван Шитик
Корреспондент
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Андре Онана.
Фото AFP

Федерация футбола Камеруна выступила со специальным заявлением относительно ситуации с голкипером команды Андре Онаной.

Он был выведен из состава команд перед матчем группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (3:3).

«Согласно решению главного тренера сборной Камерун Ригобера Сонга, голкипер Андре Онана отстранен от тренировок с командой. Федерация футбола Камеруна поддерживает решение тренера и подчеркивает необходимость соблюдения дисциплины и понимая ответственности при выступлении за национальную команду», — говорится в заявлении.

В предыдущем матче ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) Онана сыграл с первых минут и совершил 2 сейва за игру.

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.

Андре Онана
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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