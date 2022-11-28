Бразилия благодаря голу Каземиро победила Швейцарию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Бразилия победила Швейцарию в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре. Встреча на стадионе «974» завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме команды не забили голов. Во втором тайме на 64-й минуте форвард Винисиус Жуниор забил, но бригада ВАР изучала атаку сборной Бразилии и заметила положение вне игры.

На 83-й минуте полузащитник бразильцев Каземиро все-таки открыл счет в игре. Голевую отдал Родриго.

Благодаря победе Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022. Команда занимает первое место в группе G (6 очков). На второй строчке после второго тура находится Швейцария (3 очка), на третьей — Камерун (1 очко), на четвертой — Сербия (1 очко).

В заключительном туре групповой стадии бразильцы сыграют с Камеруном, а швейцарцы — с Сербией. Обе игры пройдут 2 декабря и начнутся в 22.00 мск.