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Ван Гал: «Не собираемся рисковать Депаем и не будем форсировать его возвращение»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал, готов ли нападающий национальной команды Мемфис Депай к следующему матчу на ЧМ-2022.

«Мы не собираемся рисковать Депаем и не будем форсировать его возвращение. Мы предпочитаем, чтобы он стал чемпионом мира. Сейчас делается все, чтобы Депай как можно лучше подготовился к следующей игре. Перед матчем я решу, сколько игрового времени он получит. Самое главное для меня — выпускать футболистов, которые готовы играть на свой максимум», — цитирует Football Today ван Гала.

Сборная Нидерландов сыграет с Катаром завтра, 29 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Мемфис Депай
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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