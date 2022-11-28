Ван Гал: «Не собираемся рисковать Депаем и не будем форсировать его возвращение»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал, готов ли нападающий национальной команды Мемфис Депай к следующему матчу на ЧМ-2022.

«Мы не собираемся рисковать Депаем и не будем форсировать его возвращение. Мы предпочитаем, чтобы он стал чемпионом мира. Сейчас делается все, чтобы Депай как можно лучше подготовился к следующей игре. Перед матчем я решу, сколько игрового времени он получит. Самое главное для меня — выпускать футболистов, которые готовы играть на свой максимум», — цитирует Football Today ван Гала.

Сборная Нидерландов сыграет с Катаром завтра, 29 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.