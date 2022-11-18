Франческо Тотти: «Чемпионат мира без Италии, как Рим без Колизея»

Тотти поделился мнением об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира-2022 и назвал фаворитов турнира

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

Италия не смогла пройти отбор, проиграв сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации (0:1).

— Чемпионат мира без Италии — это как Рим без Колизея. Это непривычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным турниром с великими командами.

— Кто будет бороться за победу?

— Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного фаворита нет. На чемпионате мира может произойти всякое, — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.