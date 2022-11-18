Франческо Тотти: «Чемпионат мира без Италии, как Рим без Колизея»
Тотти поделился мнением об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира-2022 и назвал фаворитов турнира
Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.
Италия не смогла пройти отбор, проиграв сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации (0:1).
— Чемпионат мира без Италии — это как Рим без Колизея. Это непривычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются, и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным турниром с великими командами.
— Кто будет бороться за победу?
— Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного фаворита нет. На чемпионате мира может произойти всякое, — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
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