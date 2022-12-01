Болельщики жалуются на сложности с обменом валюты в Катаре во время чемпионата мира

Болельщики, которые приезжают в Катар на чемпионат мира, сталкиваются с проблемами при обмене долларов на местную валюту — риалы, сообщает ТАСС.

В группах, мессенджерах и на форумах, посвященных туризму в Дохе, появляется много сообщений с жалобами о том, что практически невозможно обменять доллары, выпущенные до 2009 года. В большинстве пунктов отказываются принимать такие банкноты, а в местах, где соглашаются на это, курс сильно отличается от официального.

В столице Катара, Дохе на время проведения чемпионата мира открыты несколько мест, в которых можно обменять валюту. Для этого иностранному болельщику нужно предоставить карту Hayya (персонифицированный документ, выдаваемый каждому зрителю матчей ЧМ-2022) и паспорт. Процедура может занимать до получаса.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.