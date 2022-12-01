Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:14

Болельщики жалуются на сложности с обменом валюты в Катаре во время чемпионата мира

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Болельщики в Дохе на ЧМ-2022.
Фото Reuters

Болельщики, которые приезжают в Катар на чемпионат мира, сталкиваются с проблемами при обмене долларов на местную валюту — риалы, сообщает ТАСС.

В группах, мессенджерах и на форумах, посвященных туризму в Дохе, появляется много сообщений с жалобами о том, что практически невозможно обменять доллары, выпущенные до 2009 года. В большинстве пунктов отказываются принимать такие банкноты, а в местах, где соглашаются на это, курс сильно отличается от официального.

В столице Катара, Дохе на время проведения чемпионата мира открыты несколько мест, в которых можно обменять валюту. Для этого иностранному болельщику нужно предоставить карту Hayya (персонифицированный документ, выдаваемый каждому зрителю матчей ЧМ-2022) и паспорт. Процедура может занимать до получаса.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16473993
Футбол
Чемпионат мира по футболу
2
0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Die Welt насчитала более 4,4 тыс. протестов в Германии с сентября
Что происходит с экспортом
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Бывший вратарь «Краснодара» Синицын поздравил экс-одноклубника Енджейчика с выходом в 1/8 финала ЧМ-2022
Влахович опроверг слухи о романе с женой партнера по сборной Сербии
Кержаков — о возможной победе Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре: «Пока что Бразилия впечатлила больше»
Пэдди Пимблетт объяснил, почему не поддерживает сборную Англии по футболу
Иранский журналист: «Кейруш — самая главная причина поражения сборной Ирана на ЧМ-2022»
Газзаев считает, что сборная Польши не заслужила выхода из группы ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Влахович опроверг слухи о романе с женой партнера по сборной Сербии

Кавазашвили: «Если бы вместо Польши на ЧМ играла Россия, у нашей команды была бы возможность выйти в плей-офф»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости