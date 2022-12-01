Влахович опроверг слухи о романе с женой партнера по сборной Сербии

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович опроверг информацию о том, что у него был роман с Анной Чакич, которая является женой запасного вратаря национальной команды Предрага Райковича.

Сербские СМИ писали, что именно из-за романа форвард не попадает в стартовый состав сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я сожалею, что вынужден начать пресс-конференцию на чемпионате мира таким образом, но я должен сделать заявление, потому что мое имя впутали в абсурдную историю. Видимо кому-то скучно или нечем заняться, но такие слухи работают против интересов национальной команды в такой важный момент. Вместо того чтобы поддержать нас, они распускают такие слухи. Это делают люди, которые ничего не добились в своей жизни. Мы сосредоточены на матче в пятницу против швейцарцев. В этой команде играют Джержан Шакири и Гранит Джака у которых албанские корни, да и позиция Сербии в группе не очень нас устраивает», — заявил футболист во время пресс-конференции.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Сербии играет в группе G против Швейцарии, Камеруна и Бразилии. По итогам двух туров сербы набрали один балл и рискуют пропустить плей-офф мирового первенства. Заключительный матч команды состоится завтра, 2 декабря, начало — в 22.00 мск.