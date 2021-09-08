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Болельщики сборной России почтили память хоккеистов ярославского «Локомотива»

01:07
Баннер болельщиков. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Баннер болельщиков. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики сборной России почтили память игроков ХК «Локомотив» Ярославль, которые погибли в авиакатастрофе. Они вывесили баннер на матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Со льда в вечность», — написано на баннере.

Представители «Локомотива» погибли в авиакатастрофе, которая произошла 8 сентября 2021 года.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры