Болельщики сборной России почтили память хоккеистов ярославского «Локомотива»
01:07
Болельщики сборной России почтили память игроков ХК «Локомотив» Ярославль, которые погибли в авиакатастрофе. Они вывесили баннер на матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).
«Со льда в вечность», — написано на баннере.
Представители «Локомотива» погибли в авиакатастрофе, которая произошла 8 сентября 2021 года.
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