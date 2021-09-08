Болельщики сборной России почтили память хоккеистов ярославского «Локомотива»

Болельщики сборной России почтили память игроков ХК «Локомотив» Ярославль, которые погибли в авиакатастрофе. Они вывесили баннер на матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Со льда в вечность», — написано на баннере.

Представители «Локомотива» погибли в авиакатастрофе, которая произошла 8 сентября 2021 года.