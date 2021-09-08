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Валерий Карпин: «Жалко, что не засчитали гол Осипенко»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.

«Пока еще на иголках, - сказал Карпин. - Выйду со стадиона, может пойму. Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли. В лес отдохнуть уеду, в какой, пока не знаю.

Поблагодарил игроков, тренерский и административный штаб за непростой сбор. Было много нового, со всеми надо было познакомиться. Футболистам было тяжело, у них сразу пошли официальные игры, где нет права на ошибку. Попросил игроков выполнять мои требования, готовиться к серьезным матчам со Словакией и Словенией и матчам в клубах.

Состояние Джикии, как и Самошникова, оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость».

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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