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Сборная России отреагировала на незасчитанный гол в матче с Мальтой

01:09
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Пресс-служба сборной России отреагировала на незасчитанный гол в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой (2:0).

Момент с&nbsp;выносом мяча с&nbsp;линии ворот Мальты.Скандальный эпизод матча Россия — Мальта: судьи не зафиксировали третий гол россиян

На 90+1-й минуте после розыгрыша углового и скидки защитника россиян Максима Осипенко игрок гостей Никки Мускат за спиной своего вратаря Андри Бонелло вынес мяч из ворот с их линии. На ряде повторов после замедления создалось впечатление, что мяч мог пересечь линию ворот полностью.

«К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого», — гласит текст сообщения, пересланного пресс-службой сборной в Telegram.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Россия — Мальта

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Евгений Козинов все материалы автора

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