Игорь Корнеев: «Нидерланды пока не убеждают. По тому, как они играют сейчас, далеко не пройдут»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о выходе сборной Нидерландов и Сенегала в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Нидерланды пока не убеждают. Все три игры складываются по одному сценарию: все ждут гола Гакпо. Они вышли из группы, но не убедили. Мне бы хотелось посмотреть на их игру с более серьезными соперниками. С теми, кто сможет навязать свое и доставит им больше проблем. Но по тому, как они играют сейчас, Нидерланды далеко не пройдут.

Я ожидал, что кроме Нидерландов из группы выйдет Эквадор. Мне бы хотелось, чтобы они вышли из группы. Они пытаются играть в быстрый, симпатичный футбол, против них сложно играть. Надо отдать должное Сенегалу, они без Мане смогли выйти из группы. У них есть сила духа, они сделали невозможное, можно их поздравить", — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

Нидерланды обыграли Катар в матче третьего тура группы А чемпионата мира (2:0), а в другом матче группы Сенегал одержал победу над Эквадором (2:1). Таким образом, Нидерланды (7 очков) вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места, Сенегал — со второго (6 очков).