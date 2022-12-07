Билялетдинов рассказал, какой матч 1/8 финала ЧМ-2022 будет пересматривать

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался об итогах 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Можно говорить хвалебные слова про бразильцев, про португальцев, они приятно порадовали в плане количества голов. Но по чисто спортивному, тренерскому я буду пересматривать, не удивляйтесь, матч Марокко и Испании, то, как марокканцы закрыли соперников и не дали им ничего сделать.

Этот результат можно назвать сенсационным. Но не закономерным. После 7:0 в первом матче в них будто бы что-то сломалось, хотя на них и немцев хотелось посмотреть подольше. Но они, и испанцы, и немцы, и бельгийцы отправились домой. Вот те команды, которые разочаровали, причем Испания сделала это совершенно неожиданно", — приводит «Газета.Ru» слова Билялетдинова.

Напомним, что 6 декабря двумя матчами завершилась стадия 1/8 финала чемпионата мира-2022 и определились все пары четвертьфинала турнира. 9 декабря Хорватия сыграет с Бразилией, Нидерланды — с Аргентиной, а 10 ноября пройдут матчи Марокко — Португалия, Англия — Франция.