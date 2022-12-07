Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:30

У Корнеева есть вопросы к Луису Энрике по составу Испании

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Барселоны» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев в интервью «СЭ» признался, что понял не все решения Луиса Энрике по составу сборной Испании в матче против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Если говорить об Асенсио, Торресе, Ольмо, то они не часто берут игру на себя. Вот Фати — да, может эффективно использовать дриблинг, играть нестандартно. Но почему он так мало играл? Выходил только на замену... И вообще, возникают вопросы к Луису Энрике по составу.

— Например?

— Я до сих пор не могу понять, почему на ЧМ не взяли Серхио Рамоса. Зато в центре обороны играл номинальный полузащитник Родри... Да много историй... Почему лишь один матч провел в турнире защитник «Вильярреала» Пау Торрес? Вот они вместе Рамосом составили бы, возможно, лучшую пару центрбеков на чемпионате мира. Не могу сказать, что Марокко явно сильнее Испании. Но африканцы играют довольно смело, имеют в каждом матче по два-три шанса. Ну и Боно, конечно...

— Супервратарь?

— По иронии судьбы выступает в чемпионате Испании и сейчас один из лучших в мире.

— А есть ли вопросы по Симону? Может быть, следовало вызвать де Хеа?

— Луис Энрике нужен голкипер, который здорово играет ногами. Но порой складывалось ощущение, что Симон действовал довольно рискованно — на грани. Здесь мне сложно сказать. Таково видение тренера. Он же и в нападении начинал матчи, как правило, без наконечника. Номинальный форвард Мората оставался в запасе. Энрике делал ставку на ложную «девятку» — Асенсио. Против Коста-Рики задумки тренера сработали, а потом...

— А вы бы выпускали Морату с первых минут?

— Я всегда сторонник того, чтобы в атаке был наконечник. Мората, конечно, слишком классический форвард. Его игра ногами оставляет желать лучшего. Но, будь я тренером, начинал бы матчи именно с ним в составе. Мората хорош в игре головой, способен вымотать защитников. Так что не до конца понимаю, почему он оставался на скамейке в трех из четырех матчей.

— Кто вас больше всех разочаровал в составе «Красной фурии»?

— Ну... Такого исполнителя, пожалуй, нет. Не могу сказать, что кто-то провалил турнир. Все провели ЧМ довольно ровно. Но испанцам не хватило вариативности. Посмотрите на Бразилию. Неймар получил травму, и ничего. В составе южноамериканцев нашлись другие индивидуальности, футболисты, которые умеют обыграть один в один. Вот Испании таких людей жестко не хватило!

Повторюсь, в условиях, когда почти не было свободных зон, только Фати старался рисковать и играть нестандартно. От остальных я подобных попыток не видел. Торрес — игрок другой формации.

Гави и&nbsp;Педри. «Почему не взяли Рамоса? Почему так мало играл Фати? Как можно Гави и Педри сравнивать с Хави и Иньестой?!» Корнеев — о вылете испанцев
Игорь Корнеев
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
1
3
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала ЧМ-2022 по всему миру. Фото
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Какая помощь есть для самозанятых
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Инфантино назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории
ЧМ-2022: 28 голов в 1/8 финала — рекорд XXI века. Тень Месси над Маттеусом
Полузащитник сборной Англии Райс пропустил тренировку команды
Роналду — о выходе Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022: «Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! Вперед, Португалия!»
Орлов: «Думать, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ — чистый оптимизм»
В Испании ожидают, что Луис Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов рассказал, какой матч 1/8 финала ЧМ-2022 будет пересматривать

Юран: «Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости