Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:20

Билялетдинов раскритиковал Азмуна за матч против США

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сердар Азмун (слева) в матче ЧМ-2022 Иран — США (0:1).
Фото Reuters

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил игру иранского нападающего Сердара Азмуна в матче против сборной США (0:1) на чемпионате мира-2022.

— Игра длинными передачами — тоже тактика.

— Да, но только американцы не зевали и шансов азиатам не давали, всех накрывали. Сколько раз Азмун коснулся мяча?

— Пара подходов у него была.

— Пара... Какие-то касания мяча и все. Просто неузнаваем! Его плотно держали, ничего не дали ему сделать. Он ни разу не открылся, хотя это его сильное качество. Для него не в диковинку отрываться от опекунов. Он так и в «Ростове» играл, и в «Зените».

— Он же был у вас в «Рубине».

— Да. Ему тогда было 18-19 лет. Совсем юный Сердар, еще не прокачанный, как говорится. Но тактически он уже делал такие вещи, на которые не были способны более опытные футболисты. То есть его сразу можно было найти пасом. Открывался очень здорово! Поэтому меня неприятно удивили его действия против американцев. Неслучайно его заменили в перерыве.

— Деградирует как игрок?

— Ну... Это все-таки слишком громко сказано. Но в «Байере» он пока так себя и не нашел. КПД невысокий. Да и игровой тонус потерял. Видно, что опаздывает с анализом игровой ситуации. Не набрал свои оптимальные кондиции. В целом вся сборная Ирана не могла выйти за центр поля организованно... Так что тут претензии не только к Азмуну. Его партнеры, когда имели возможность ускорить игру, зачем-то начинали отдавать поперечные передачи. А после паузы — еще и назад...

Сердар Азмун (слева) в&nbsp;матче ЧМ-2022 Иран&nbsp;&mdash; США (0:1). «Иран пешеходным футболом не наработал на плей-офф. Азмун просто неузнаваем...» Билялетдинов — о победе сборной США

Ринат Билялетдинов
Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
0
Читайте также
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Экс-хавбек «Барселоны» Корнеев назвал лучшие команды ЧМ-2022
«Иран пешеходным футболом не наработал на плей-офф. Азмун просто неузнаваем...» Билялетдинов — о победе сборной США
«Позор! Иран задушили в матче с США». Реакция соцсетей на концовку матча чемпионата мира
Главный тренер сборной Уэльса: «Я запрещаю говорить плохие слова в адрес своей команды»
Главный тренер сборной Аргентины объяснил, почему Дибала не сыграл ни одной минуты на ЧМ-2022
«Вы должны сделать это ради наших женщин». Реакция мировых СМИ на матч Иран — США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-хавбек «Барселоны» Корнеев назвал лучшие команды ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости