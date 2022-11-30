Экс-хавбек «Барселоны» Корнеев назвал лучшие команды ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев рассказал о лучших, на свой взгляд, сборных на ЧМ-2022.

«Пока понравилась Бразилия, особенно в первом матче. Во второй игре было видно, что не хватает Неймара, не хватало индивидуальных действий, которые делает на поле Неймар. Они забили потрясающий гол, таким невероятным образом только они могут забивать. Со Швейцарией игра меня разочаровала, в первой игре они выглядели очень цельно.

Ещё отмечу испанцев, они очень порадовали. Особенно первый тайм с Германией, во втором тайме была другая команда», — цитирует Корнеева Metaratings.ru.

Сборная Бразилии досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Последний матч группового турнира против Камеруна южноамериканцы проведут вторым составом.