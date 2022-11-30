Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:00

«Иран пешеходным футболом не наработал на плей-офф. Азмун просто неузнаваем...» Билялетдинов — о победе сборной США

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сердар Азмун (слева) в матче ЧМ-2022 Иран — США (0:1).
Фото Reuters
Футболисты сборной Ирана после матча.
Фото Reuters
Сердар Азмун (справа).
Фото Reuters
1/3
Российский тренер Ринат Билялетдинов — о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Иран (1:0).
Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
0:1
США

Во что вышел играть Иран?

— Получили удовольствие от игры?

— Нет.

— Почему?

— Да ну... Напряжение чувствовалось, а качества нет. Американцы поначалу понравились. Казалось, что они выше классом. Но во что вышел играть Иран?!

— Во что?

— Вот и я не понял. Все в обороне... А впереди за мяч особо не цеплялись. Да и рвения особого я у них не увидел.

— Играли на ничью.

— Но с таким футболом рано или поздно ты ошибешься. В теории можно, конечно, все сбалансировать и дотерпеть до конца. Но не так часто все заканчивается удачно для тех, кто окапывается сзади.

29&nbsp;ноября. Иран&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 0:1. Гол Кристиана Пулишича. Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

— Может, просто мастерства не хватило для игры в атаке?

— Но во втором тайме-то хватило!

— Резонное замечание.

— Другое дело, что и американцы хватку ослабили. И все-таки хоть что-то у иранцев стало вырисовываться на чужой половине поля. А до перерыва я и стремления-то особого не увидел играть умно впереди. Просто выбивали мяч...

Футболисты сборной Ирана после матча. Фото Reuters
Футболисты сборной Ирана после матча.
Фото Reuters

Азмун запаздывает с анализом игровой ситуации

— Игра длинными передачами — тоже тактика.

— Да, но только американцы не зевали и шансов азиатам не давали, всех накрывали. Сколько раз Азмун коснулся мяча?

— Пара подходов у него была.

— Пара... Какие-то касания мяча и все. Просто неузнаваем! Его плотно держали, ничего не дали ему сделать. Он ни разу не открылся, хотя это его сильное качество. Для него не в диковинку отрываться от опекунов. Он так и в «Ростове» играл, и в «Зените».

Футболисты сборной Ирана после матча. «Вы должны сделать это ради наших женщин». Реакция мировых СМИ на матч Иран — США

— Он же был у вас в «Рубине».

— Да. Ему тогда было 18-19 лет. Совсем юный Сердар, еще не прокачанный, как говорится. Но тактически он уже делал такие вещи, на которые не были способны более опытные футболисты. То есть его сразу можно было найти пасом. Открывался очень здорово! Поэтому меня неприятно удивили его действия против американцев. Неслучайно Азмуна заменили в перерыве.

— Деградирует как игрок?

— Ну... Это все-таки слишком громко сказано. Но в «Байере» он пока так себя и не нашел. КПД невысокий. Да и игровой тонус потерял. Видно, что опаздывает с анализом игровой ситуации. Не набрал свои оптимальные кондиции. В целом вся сборная Ирана не могла выйти за центр поля организованно... Так что тут претензии не только к Азмуну. Его партнеры, когда имели возможность ускорить игру, зачем-то начинали отдавать поперечные передачи. А после паузы — еще и назад...

Сердар Азмун (справа). Фото Reuters
Сердар Азмун (справа).
Фото Reuters

Американец просто положил руку иранцу на плечо. Это не пенальти

— Но после перерыва, согласитесь, у Ирана была пара моментов.

— Да. Но зачем доводить до такого, когда приходится отыгрываться?! Ты убил, условно, час игрового времени, а цепляешься за секунды... Мне это непонятно. Все равно должна быть контригра в самом начале встречи. Мы же не можем сказать, что американцы на голову превосходят иранцев в классе. А если так, то зачем окапываться? Повторю свой вопрос: где контригра? Подопечные Кейруша, грубо говоря, вдевятером сидели сзади и длинным пасом пытались найти одного впереди... Рано или поздно по такой игре ты проколешься.

— Так в итоге и получилось.

— Да, гол в раздевалку. Дест скинул — Пулишич замкнул. Элементарный перекрест, но иранцы на возвратном движении опоздали. Это даже не тактическая ошибка, а огрех, связанный с уже накопленной усталостью.

Самая яркая болельщица сборной Ирана на&nbsp;трибуне во&nbsp;время матча.

— Могли иранцы сравнять счет?

— Во втором тайме пришлось раскрываться, идти вперед. Прибавили в скорости, и у американцев такие дыры появились в построениях... У Берхалтера еще молодая команда. Не сразу поняла, как нужно перестроиться, однако все равно у американцев была своя контригра. Была пара неплохих выпадов, которые заставляли иранцев фолить и получать карточки. В общем, сборная США сыграла качественнее.

— Закономерная победа?

— Да. Иран не наработал на плей-офф. А то, что он Уэльс обыграл...

— Чувствуется скепсис в ваших словах.

— Ну а вы вспомните первый гол иранцев. Отбей Аллен верхом, а не низом — на ногу сопернику, не состоялось бы взятия ворот. И матч, наверное. завершился бы вничью. Тогда Иран к последнему туру подошел бы с одним очком. В общем, это команда среднего уровня. Да, с характером, с бойцовскими качествами. Но без скорости. Катанием мяча можно обыграть соперника на этапе квалификации, когда тебе противостоит Ливан. Вот там можно играть пешком.

Защитник сборной США мешает Мехди Тареми забить гол. «Позор! Иран задушили в матче с США». Реакция соцсетей на концовку матча чемпионата мира

— На последних секундах иранцы требовали пенальти. Почему арбитр даже не пошел смотреть монитор?

— Да там же все очевидно. Не каждый контакт в штрафной — пенальти. Там ведь иранец все равно не успевал к мячу. А у американца не было явного движения рукой назад, он не придавил соперника к земле. Увидев эпизод, я сразу для себя решил — это не фол. Контакт, но не более того.

— Американцы понравились?

— Они пытаются играть в интересный футбол. Но им было непросто вскрыть эшелонированную оборону. Пока нет соответствующего класса, чтобы освоить проникающие атаки. Уровень взаимодействия еще не тот. Но это и понятно. Аргентинцы вон топчутся возле чужой штрафной, не могут ничего придумать. А у США все-таки состав послабее. Не хватает креативных игроков.

— Американцы могут пройти Нидерланды в 1/8 финала?

— В футболе всякое бывает. Подопечные ван Гала, конечно, фавориты в этой паре. Мне кажется, в такой напряженной игре американцы рано или поздно все-таки просядут. Пока эта команда ментально не готова выдерживать напряжение все 90 минут.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
2
3
Читайте также
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Майк Тайсон вступился за Месси в конфликте с боксером Канело: «Придется выйти на ринг»
Билялетдинов сказал, может ли сборная США пройти Нидерланды в 1/8 финала ЧМ
Болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США
Билялетдинов раскритиковал Азмуна за матч против США
Экс-хавбек «Барселоны» Корнеев назвал лучшие команды ЧМ-2022
«Позор! Иран задушили в матче с США». Реакция соцсетей на концовку матча чемпионата мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вы должны сделать это ради наших женщин». Реакция мировых СМИ на матч Иран — США
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости