«Иран пешеходным футболом не наработал на плей-офф. Азмун просто неузнаваем...» Билялетдинов — о победе сборной США

Российский тренер Ринат Билялетдинов — о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Иран (1:0).

Во что вышел играть Иран?

— Получили удовольствие от игры?

— Нет.

— Почему?

— Да ну... Напряжение чувствовалось, а качества нет. Американцы поначалу понравились. Казалось, что они выше классом. Но во что вышел играть Иран?!

— Во что?

— Вот и я не понял. Все в обороне... А впереди за мяч особо не цеплялись. Да и рвения особого я у них не увидел.

— Играли на ничью.

— Но с таким футболом рано или поздно ты ошибешься. В теории можно, конечно, все сбалансировать и дотерпеть до конца. Но не так часто все заканчивается удачно для тех, кто окапывается сзади.

— Может, просто мастерства не хватило для игры в атаке?

— Но во втором тайме-то хватило!

— Резонное замечание.

— Другое дело, что и американцы хватку ослабили. И все-таки хоть что-то у иранцев стало вырисовываться на чужой половине поля. А до перерыва я и стремления-то особого не увидел играть умно впереди. Просто выбивали мяч...

Футболисты сборной Ирана после матча. Фото Reuters

Азмун запаздывает с анализом игровой ситуации

— Игра длинными передачами — тоже тактика.

— Да, но только американцы не зевали и шансов азиатам не давали, всех накрывали. Сколько раз Азмун коснулся мяча?

— Пара подходов у него была.

— Пара... Какие-то касания мяча и все. Просто неузнаваем! Его плотно держали, ничего не дали ему сделать. Он ни разу не открылся, хотя это его сильное качество. Для него не в диковинку отрываться от опекунов. Он так и в «Ростове» играл, и в «Зените».

— Он же был у вас в «Рубине».

— Да. Ему тогда было 18-19 лет. Совсем юный Сердар, еще не прокачанный, как говорится. Но тактически он уже делал такие вещи, на которые не были способны более опытные футболисты. То есть его сразу можно было найти пасом. Открывался очень здорово! Поэтому меня неприятно удивили его действия против американцев. Неслучайно Азмуна заменили в перерыве.

— Деградирует как игрок?

— Ну... Это все-таки слишком громко сказано. Но в «Байере» он пока так себя и не нашел. КПД невысокий. Да и игровой тонус потерял. Видно, что опаздывает с анализом игровой ситуации. Не набрал свои оптимальные кондиции. В целом вся сборная Ирана не могла выйти за центр поля организованно... Так что тут претензии не только к Азмуну. Его партнеры, когда имели возможность ускорить игру, зачем-то начинали отдавать поперечные передачи. А после паузы — еще и назад...

Сердар Азмун (справа). Фото Reuters

Американец просто положил руку иранцу на плечо. Это не пенальти

— Но после перерыва, согласитесь, у Ирана была пара моментов.

— Да. Но зачем доводить до такого, когда приходится отыгрываться?! Ты убил, условно, час игрового времени, а цепляешься за секунды... Мне это непонятно. Все равно должна быть контригра в самом начале встречи. Мы же не можем сказать, что американцы на голову превосходят иранцев в классе. А если так, то зачем окапываться? Повторю свой вопрос: где контригра? Подопечные Кейруша, грубо говоря, вдевятером сидели сзади и длинным пасом пытались найти одного впереди... Рано или поздно по такой игре ты проколешься.

— Так в итоге и получилось.

— Да, гол в раздевалку. Дест скинул — Пулишич замкнул. Элементарный перекрест, но иранцы на возвратном движении опоздали. Это даже не тактическая ошибка, а огрех, связанный с уже накопленной усталостью.

— Могли иранцы сравнять счет?

— Во втором тайме пришлось раскрываться, идти вперед. Прибавили в скорости, и у американцев такие дыры появились в построениях... У Берхалтера еще молодая команда. Не сразу поняла, как нужно перестроиться, однако все равно у американцев была своя контригра. Была пара неплохих выпадов, которые заставляли иранцев фолить и получать карточки. В общем, сборная США сыграла качественнее.

— Закономерная победа?

— Да. Иран не наработал на плей-офф. А то, что он Уэльс обыграл...

— Чувствуется скепсис в ваших словах.

— Ну а вы вспомните первый гол иранцев. Отбей Аллен верхом, а не низом — на ногу сопернику, не состоялось бы взятия ворот. И матч, наверное. завершился бы вничью. Тогда Иран к последнему туру подошел бы с одним очком. В общем, это команда среднего уровня. Да, с характером, с бойцовскими качествами. Но без скорости. Катанием мяча можно обыграть соперника на этапе квалификации, когда тебе противостоит Ливан. Вот там можно играть пешком.

— На последних секундах иранцы требовали пенальти. Почему арбитр даже не пошел смотреть монитор?

— Да там же все очевидно. Не каждый контакт в штрафной — пенальти. Там ведь иранец все равно не успевал к мячу. А у американца не было явного движения рукой назад, он не придавил соперника к земле. Увидев эпизод, я сразу для себя решил — это не фол. Контакт, но не более того.

— Американцы понравились?

— Они пытаются играть в интересный футбол. Но им было непросто вскрыть эшелонированную оборону. Пока нет соответствующего класса, чтобы освоить проникающие атаки. Уровень взаимодействия еще не тот. Но это и понятно. Аргентинцы вон топчутся возле чужой штрафной, не могут ничего придумать. А у США все-таки состав послабее. Не хватает креативных игроков.

— Американцы могут пройти Нидерланды в 1/8 финала?

— В футболе всякое бывает. Подопечные ван Гала, конечно, фавориты в этой паре. Мне кажется, в такой напряженной игре американцы рано или поздно все-таки просядут. Пока эта команда ментально не готова выдерживать напряжение все 90 минут.