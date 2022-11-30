Болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США

29 ноября во время матча группы B ЧМ-2022 между Ираном и США (0:1) болельщик на трибуне вывесил флаг Украины, сообщают «РИА Новости». Спустя несколько секунд фанат убрал флаг по просьбе стюарда.

Единственный гол в матче Иран — США забил американский нападающий Кристиан Пулишич на 38-й минуте встречи с передачи защитника Сержиньо Деста.

Сборная США (5 очков в группе B) вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в третий раз подряд. Команда Грегга Берхалтера сыграет в 1/8 финала против Нидерландов 3 декабря. Команда из Ирана с тремя баллами заняла третье место в турнирной таблице группы B и вылетела с ЧМ-2022.

Сборная Украины не попала на мировое первенство в Катаре. Национальная команда проиграла Уэльсу (0:1) в финале стыков ЧМ-2022.