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Сегодня, 11:20

Болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США

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США — Иран — 1:0.
Фото AFP

29 ноября во время матча группы B ЧМ-2022 между Ираном и США (0:1) болельщик на трибуне вывесил флаг Украины, сообщают «РИА Новости». Спустя несколько секунд фанат убрал флаг по просьбе стюарда.

Единственный гол в матче Иран — США забил американский нападающий Кристиан Пулишич на 38-й минуте встречи с передачи защитника Сержиньо Деста.

Сборная США (5 очков в группе B) вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в третий раз подряд. Команда Грегга Берхалтера сыграет в 1/8 финала против Нидерландов 3 декабря. Команда из Ирана с тремя баллами заняла третье место в турнирной таблице группы B и вылетела с ЧМ-2022.

Сборная Украины не попала на мировое первенство в Катаре. Национальная команда проиграла Уэльсу (0:1) в финале стыков ЧМ-2022.

Чемпионат мира. Группа B
29 нояб, 22:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Иран
0:1
США
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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