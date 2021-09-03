Лещенко считает Захаряна и Головина лидерами сборной России

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия.

«Нашей сборной никак нельзя терять очки. Думаю, что сборная Россия одержит победу с минимальным счетом в этом матче. Много голов не будет. В матче с Хорватией я увидел, что наша команда достаточно мотивирована. Карпин очень качественно работает с молодежью. Я считаю, Захарян и Головин — лидеры нашей сборной на данный момент. Они выделяются на фоне других игроков. Надеюсь, Арсен не поймает звездную болезнь и продолжит играть в том же духе», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.