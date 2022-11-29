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Сегодня, 23:11

Бернье доволен выступлением сборной Канады на ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Канады Патрис Бернье поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я знаю, что все хотели, чтобы они стали сюрпризом турнира с точки зрения возможного выхода во второй раунд. Я думаю, что они все еще являются сюрпризом. Они застали всех врасплох. Было очень хорошее выступление против Бельгии. Все говорили, что они должны были сыграть хотя бы вничью или победить. Но я очень горжусь тем, что команда показала. Они заслуживают уважение. Канада теперь установила планку. Она должна сохранить или превзойти этот показатель к следующему чемпионату мира», — приводит Calgary Herald слова Бернье.

Сборная Канады выступает в группе F с Хорватией, Марокко и Бельгией. Команда проиграла два первых матча ЧМ-2022, сначала уступив Хорватии (1:4), затем — Бельгии (0:1) и, не набрав ни одного очка, заняла последнее место в турнирной таблице группы. 1 декабря канадцы сыграют со сборной Марокко.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
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