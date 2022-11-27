Бельгия — Марокко: видеообзор матча чемпионата мира-2022

Сборная Марокко обыграла Бельгию в матче второго тура группового турнира чемпионата мира в Катаре — 2:0.

Голами в игре отметились Абдельхамид Сабири и Закария Абухляль.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Бельгия — Марокко

Сборная Марокко поднялась на первое место в группе F (4 очка), а Бельгия опустилась на второе (3 очка). В третьем, заключительном туре, марокканцы сыграют 1 декабря с Канадой, а бельгийцы в этот же день с Хорватией. Обе игры начнутся в 18.00 мск.