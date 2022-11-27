Силва заявил, что Португалия намерена обыграть Уругвай и посвятить победу полузащитнику команды Перейре

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что игроки настроены обыграть Уругвай в предстоящей встрече ЧМ-2022 и посвятить победу товарищу по команде Данилу Перейре.

«Мы хотим посвятить эту победу Данилу, потому что он фантастический игрок и личность. Вот почему мы хотели бы сделать это для него. У нас есть сильный арсенал, и мы будем готовы сыграть против любого на этом турнире», — приводит Mirror слова Силвы.

31-летний Перейра получил травму на тренировке. Он сломал три ребра и пропустит матчи групповой стадии ЧМ-2022.

Матч между сборными Португалии и Уругвая пройдет 28 ноября в 22.00 по московскому времени. Португальцы, набрав 3 очка, занимают 1-е место в группе Н, Уругвай располагается на 3-й позиции (1 очко).