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Сегодня, 17:22

Бекхэм высоко оценил уровень футбола на чемпионате мира-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Уровень футбола был невероятным. Я всегда был сторонником того, чтобы турнир проходил в середине сезона, так как знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии — выше.

Мне понравилась полузащита Марокко — то, в какую игру они играют. Джуд Беллингем и Букайо Сака хорошо выступили за сборную Англии. Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, можно почувствовать подъем энергии на стадионе. А Лионель Месси — особенный человек как на поле, так и вне его. Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером, что заметно по каждой игре. Это особенное зрелище", — приводит Daily Mail слова Бекхэма.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11551231/David-Beckham-hails-World-Cups-fan-experience-exciting-fun.html

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Дэвид Бекхэм
Чемпионат мира по футболу
0
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