Сборная Кипра одержала победу в матче со Словенией

Сборная Кипра победила команду Словении (1:0) в матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

Единственный мяч забил Иоаннис Питтас. Киприоты набрали четыре очка и занимают второе место в группе Н. С шестью очками лидирует сборная России. У словенцев три очка и четвертая позиция.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа Н

3-й тур

Кипр — Словения — 1:0 (1:0)

Гол: Питтас, 42.

Кипр: Михаил, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос, К.Сотириу, Артиматас (Гогич, 90+2), Кастанос (Кириаку, 60), П.Сотириу (Илиа, 90+2), Папулис (Лоизу, 82), Антониу, Питтас.

Словения: Облак, Блажич, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Иличич, Куртич, Зайц (Бохар, 46), Ловрич (Захович, 82), Бийол (Чрнигой, 59), Крамер (Вучкич, 58).

Предупреждения: Иличич, 38. Куртич, 47.

Судья: Экберг (Швеция).

30 марта. Никосия. Стадион ГСП.