Сборная Кипра одержала победу в матче со Словенией
Сборная Кипра победила команду Словении (1:0) в матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Единственный мяч забил Иоаннис Питтас. Киприоты набрали четыре очка и занимают второе место в группе Н. С шестью очками лидирует сборная России. У словенцев три очка и четвертая позиция.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа Н
3-й тур
Кипр — Словения — 1:0 (1:0)
Гол: Питтас, 42.
Кипр: Михаил, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос, К.Сотириу, Артиматас (Гогич, 90+2), Кастанос (Кириаку, 60), П.Сотириу (Илиа, 90+2), Папулис (Лоизу, 82), Антониу, Питтас.
Словения: Облак, Блажич, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Иличич, Куртич, Зайц (Бохар, 46), Ловрич (Захович, 82), Бийол (Чрнигой, 59), Крамер (Вучкич, 58).
Предупреждения: Иличич, 38. Куртич, 47.
Судья: Экберг (Швеция).
30 марта. Никосия. Стадион ГСП.
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