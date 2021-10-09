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Азербайджан дома крупно проиграл Ирландии

20:56
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Азербайджан в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 крупно проиграл Ирландии (0:3). Для британцев эта победа стала первой в группе (после двух ничьих и трех поражений).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа A
Азербайджан — Ирландия — 0:3 (0:2)
Голы: Робинсон, 7 (0:1). Робинсон, 39 (0:2). Огбене, 90 (0:3).
Азербайджан: Магомедалиев, Медведев, Гусейнов, Кривоцюк (Дадашов, 79), Хагверди, Махмудов (Садыхов, 86), Озобич, Гараев, Алескеров (Шейдаев, 63), Т.Байрамов (Абдуллаев, 64), Эмрели.
Ирландия: Базуну, Даффи, Доэрти, Иган, Омобамиделе, Макклин, Хендрик, Каллен (Хурихэйн, 90+3), Хорган (Макграт, 46), Робинсон (Пэрротт, 90+3), Ида (Огбене, 59).
Предупреждение: Иган, 88.
Судья: Эскос (Норвегия).
9 октября. Баку. Стадион Олимпийский.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
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  • Fuad Haciyev

    Ирландцы вообще-то не британцы. Они независимы уже лет 100.

    09.10.2021