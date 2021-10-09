Азербайджан дома крупно проиграл Ирландии
Азербайджан в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 крупно проиграл Ирландии (0:3). Для британцев эта победа стала первой в группе (после двух ничьих и трех поражений).
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа A
Азербайджан — Ирландия — 0:3 (0:2)
Голы: Робинсон, 7 (0:1). Робинсон, 39 (0:2). Огбене, 90 (0:3).
Азербайджан: Магомедалиев, Медведев, Гусейнов, Кривоцюк (Дадашов, 79), Хагверди, Махмудов (Садыхов, 86), Озобич, Гараев, Алескеров (Шейдаев, 63), Т.Байрамов (Абдуллаев, 64), Эмрели.
Ирландия: Базуну, Даффи, Доэрти, Иган, Омобамиделе, Макклин, Хендрик, Каллен (Хурихэйн, 90+3), Хорган (Макграт, 46), Робинсон (Пэрротт, 90+3), Ида (Огбене, 59).
Предупреждение: Иган, 88.
Судья: Эскос (Норвегия).
9 октября. Баку. Стадион Олимпийский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Fuad Haciyev
Ирландцы вообще-то не британцы. Они независимы уже лет 100.
09.10.2021