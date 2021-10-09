Сборная Швеции разгромила Косово в матче отбора ЧМ-2022
9 октября в Стокгольме сборная Швеции одержала разгромную победу над Косово (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
В составе команды хозяев голы забили Эмиль Форсберг, Александр Исак и Робин Куайзон.
Шведы с 12 очками занимают вторую строчку в группе B. Косово — 4-я строчка и 4 балла.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа B
Голы: Форсберг, 29 — с пенальти (1:0). Исак, 62 (2:0). Куайзон, 79 (3:0).
Швеция: Ульсен, Крафт, Аугустинссон, Нильссон, Даниэльсон, Экдаль (Каюсте, 84), Классон, Форсберг (Дальберг, 85), К.Ольссон (Эрикссон, 90+1), Кулушевски (Дьекереш, 90+1), Исак (Куайзон, 75).
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Домгяони, 73), Дрешевич, Бютюки (Селмани, 70), Лошай (Фазлиджи, 87), Рашани (Муслия, 87), Рашица, Муричи.
Предупреждения: Алити, 21. Хадергьонай, 28. Лошай, 32. Даниэльсон, 37. Экдаль, 45. Кулушевски, 52. Дрешевич, 61.
Судья: Ди Белло (Италия).
9 октября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
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