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13 декабря, 23:55

Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Аргентина — Хорватия — 3:0.
Фото Reuters

Сборная Аргентины обыграла Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Лусаил» завершилась со счетом 3:0.

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног форварда Хулиана Альвареса. Для Месси этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Он обошел Габриэля Батистуту и установил новый рекорд национальной сборной по голам на турнире.

На 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины. Во втором тайме на 69-й минуте 22-летний форвард оформил дубль, забив после передачи Месси. 35-летний аргентинец стал первым игроком, оформившим гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция — Марокко, который пройдет в среду, 14 декабря. Начало — в 22.00 мск.

Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил». Матч за третье место пройдет 17 декабря на арене «Халифа». Обе игры начнутся в 18.00 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
8
197
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